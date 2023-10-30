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Прокуратура начала расследование по факту расстрела россиянами семьи в Волновахе

Волноваха, Понедельник 30 октября 2023 17:08
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Прокуратура начала расследование по факту расстрела россиянами семьи в Волновахе Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские правоохранители начали расследование по факту убийства россиянами семьи во временно оккупированной Волновахе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали дела

По предварительным данным, в октябре 2023 года в частное домовладение пришли лица кавказской внешности, одетые в военную форму. Вооруженные люди требовали, чтобы семья, которая в нем проживала, освободила дом для проживания одного из подразделений российской армии.

"Получив от 53-летнего хозяина отказ, нападавшие пригрозили членам его семьи физической расправой и ушли", - говорится в сообщении.

27 октября представители Вооруженных сил Российской Федерации вернулись в помещение и, применив огнестрельное оружие, расстреляли всех 9 членов семьи, которые на тот момент уже спали. Среди убитых - трое женщин и двое малолетних детей 2014 и 2018 годов рождения.

Правоохранители начали расследование

Отмечается, что во время мониторинга медиапространства прокурорами выявлена информация об убийстве представителями вооруженных формирований РФ семьи во временно оккупированном городе Волноваха.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Максимальное наказание за указанное преступление - пожизненное лишение свободы.

Что этому предшествовало

Вчера об этом преступлении сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что кафиры лишили жизни целой семьи Капканец, которые праздновали день рождения. По словам Лубинца, люди отказались отдавать собственное жилье чеченским оккупантам.

"Нет никаких сомнений, что к этому причастны окровавленные руки россиян. Равно как были обнаружены следы российских пыток в Буче, Ирпене, Изюме и других украинских городах, где присутствовали "освободители", - добавил он.

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