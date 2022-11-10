Оккупант хочет сам себя подстрелить, чтобы его вывезли из Украины, - перехват ГУР

Оккупантов из Украины могут отправить домой только в одном случае, а именно, когда получит ранение. Поэтому один из российских военных решил сам себя подстрелить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Командира нам нового дали лейтенанта, вот он нам рассказывал, как только контракт истечет, никого домой не отпустят", - объяснил оккупант.

Однако россиянин уже придумал себе план, как можно бежать с войны против Украины. Только раненых оккупантов отправят обратно домой, а значит, россиянин решил сам себя подстрелить.

"Сам стрельну по себе, еще денег получу, миллиона три где-то. И домой спокойно отправят. И ребята, которые здесь были, уже рассказывали, как все правильно сделать", - добавил оккупант.