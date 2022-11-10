Окупант хоче сам себе підстрелити, аби його вивезли з України, - перехоплення ГУР

Окупантів з України можуть відправити додому лише в одному випадку, а саме коли отримає поранення. Тому один з російських військових вирішив сам себе підстрелити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Командира нам нового дали лейтенанта, от він нам розповідав, як тільки контракт закінчиться, нікого додому не відпустять", - пояснив окупант.

Проте росіянин вже придумав собі план, як саме можна втекти з війни проти України. Лише поранених окупантів відправлять назад додому, а отже, росіянин вирішив сам себе підстрелити.

"Сам вистрілю по собі, ще грошей отримаю, мільйони три десь. І додому спокійно відправлять. І хлопці, які тут були, вже розповідали, як все правильно зробити", - додав окупант.