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Россиянин в перехваченном разговоре сообщил об отступлении из Херсонской области в Крым, - ГУР

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Понедельник 07 ноября 2022 09:40
Россиянин в перехваченном разговоре сообщил об отступлении из Херсонской области в Крым, - ГУР Фото: россиянин в перехваченном разговоре сообщил об отступлении из Херсонской области в Крым (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский захватчик в перехваченном украинской разведкой разговоре пожаловался на постоянные обстрелы украинских защитников и сообщил об отступлении оккупационной армии из Херсонской области в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

ГУР идентифицировали личность оккупанта из перехваченного разговора. Им оказался Роман Федоринов, 2001 года, вероятно, уроженец пгт. Шушинское Красноярского края РФ.

Мужчина - офицер, временно выполняющий функции командира танка. С марта прикомандирован у ОМОНу. По имеющейся информации, он проходит военную службу в танковом батальоне 205-й отдельной мотострелковой бригады.

По его словам, оккупационная армия намерена отходить из Херсонской области ориентировочно в Крым.

"А так эти четыре дня не прекращали бомбить", - пожаловался он родственникам.

В свою очередь, родственники сообщают, что слышали о том, что россияне якобі разгромили украинцев в Херсоне.

"Эти новости не слушайте", - ответил захватчик.

Напомним, российским солдатам не дают забирать с поля боя погибших, чтобы не платить их родственникам деньги.

Кроме того, российские оккупанты жаловались на малое количество побед на фронте и большие потери среди личного состава.

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Херсонская область Крим Главное управление разведки
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