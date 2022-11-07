Россиянин в перехваченном разговоре сообщил об отступлении из Херсонской области в Крым, - ГУР
Российский захватчик в перехваченном украинской разведкой разговоре пожаловался на постоянные обстрелы украинских защитников и сообщил об отступлении оккупационной армии из Херсонской области в Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
ГУР идентифицировали личность оккупанта из перехваченного разговора. Им оказался Роман Федоринов, 2001 года, вероятно, уроженец пгт. Шушинское Красноярского края РФ.
Мужчина - офицер, временно выполняющий функции командира танка. С марта прикомандирован у ОМОНу. По имеющейся информации, он проходит военную службу в танковом батальоне 205-й отдельной мотострелковой бригады.
По его словам, оккупационная армия намерена отходить из Херсонской области ориентировочно в Крым.
"А так эти четыре дня не прекращали бомбить", - пожаловался он родственникам.
В свою очередь, родственники сообщают, что слышали о том, что россияне якобі разгромили украинцев в Херсоне.
"Эти новости не слушайте", - ответил захватчик.
Напомним, российским солдатам не дают забирать с поля боя погибших, чтобы не платить их родственникам деньги.
Кроме того, российские оккупанты жаловались на малое количество побед на фронте и большие потери среди личного состава.
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