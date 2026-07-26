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"Окунь-пиранья" захватывает водоемы Киева: чем опасен хищник и что говорят ученые

09:00 26.07.2026 Вс
5 мин
Эта рыба входит в "Черный список" чужестранцев для украинских водоемов
aimg Василина Копытко
"Окунь-пиранья" захватывает водоемы Киева: чем опасен хищник и что говорят ученые Солнечного окуня в народе называют пираньей (фото: Getty Images)
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В Киеве на озере Вербное рыбаки заметили "чужака" – солнечного окуня, которого в народе также называют "окунем-пираньею". Этот инородный вид сейчас распространяется и в других столичных водоемах.

РБК-Украина расспросила директора Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии Леонида Изергина о том, откуда у нас взялся этот вид и представляет ли он опасность.

Главное:

  • В столичных водоемах распространяется солнечный окунь, которого называют "окунем-пирании".
  • Этот инвазионный вид безопасен для людей, но угрожает местной ихтиофауне и входит в "Черный список" вселенцев.
  • Родом этот вид из пресных водоемов Северной Америки, откуда он распространился как чужеродный для Европы и Украины.
  • Искоренить этого окуня невозможно, поэтому главное – сдерживать его распространение из-за антропогенных факторов.

Окунь или пиранья: что нужно знать о водном "чужаке"

Окунь солнечный обыкновенный (царек) является инородным для ихтиофауны Украины видом, который натурализовался в водоемах страны и относится к инвазионным видам, продолжающим расширять свой ареал.

"Популярное название "окунь-пиранья" является сенсационным и научно некорректным: пираньи принадлежат к другой семье (Serrasalmidae), являются тропическими южноамериканскими рыбами и не имеют никакой связи с солнечным окунем", – пояснил Леонид Изергин.

Эта рыба – хищник. Именно за прожорливость ее прозвали пираньей. Из-за яркой окраски солнечного окуня трудно спутать с местными видами: у него спина зелено-оливковая, по бокам оранжевые пятна и темные полосы, брюхо и плавники желтые. В наших водоемах окунь вырастает до 20 см, средний вес – до 600 граммов.

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Для вида характерны высокая экологическая пластичность, агрессивный характер освоения новых сред обитания и способность быстро наращивать численность. Именно этим ученые объясняют рост частоты обнаружения вида в городских водоемах.

"В бассейне Днепра, в том числе в водоемах в пределах Киева, вид присутствует длительное время – во время научных исследований его регистрировали в Десенце в пределах города. Точная оценка численности вида в конкретных водоемах столицы нуждается в целенаправленных мониторинговых исследованиях", – отмечает Изергин.

Рыба из "черного списка": чем опасен солнечный окунь

Распространение чужеродной фауны является одной из самых больших угроз биоразнообразию.

"Это инвазионный чужеродный вид, поэтому он угрожает аборигенной ихтиофауне тем, что агрессивно осваивает новые биотопы и создает конкуренцию местным видам. В научных работах солнечный окунь включен в "Черный список" опасных видов-вселенцев днепровских водохранилищ", – поясняет специалист.

Этот вид строит гнезда, и в период нереста самцы агрессивно защищают нерестовый участок, что может отрицательно влиять на нерест аборигенных видов. Также солнечный окунь потребляет водных беспозвоночных, потому конкурирует с местными рыбами за кормовую базу.

"На человека солнечный окунь не нападает. Единственная оговорка касается острых колючих лучей переднего спинного плавника, которыми можно уколоться при неосторожном обращении с выловленной рыбой. Это не связано с опасностью во время купания", – говорит Изергин.

&quot;Окунь-пиранья&quot; захватывает водоемы Киева: чем опасен хищник и что говорят ученыеКак распознать солнечного окуня (инфографика РБК-Украина)

Почему эта рыба распространилась у нас

Солнечный окунь происходит из пресных водоемов Северной Америки и является чужеродным для Европы и Украины. В Европу его завезли в конце XIX века, в том числе как декоративную аквариумную рыбу.

"В водоемах Украины вид присутствует по меньшей мере с первой половины XX в., поэтому его появление в Киеве является проявлением длительного распространения в пределах уже заселенного бассейна Днепра, а не новым заносом", – говорит ученый.

Одним из задокументированных путей занесения является выпуск аквариумных рыб в природные водоемы, а также распространение рыбохозяйственной деятельности и самостоятельное расселение соединенными водотоками.

По словам Изергина, популяция вида из Днепровского водохранилища происходит из бассейна верховья реки Потомак, США. В каскаде днепровских водохранилищ вид распространяется по двум векторам, а его натурализации способствуют достаточно теплый климат и изменение гидрологического режима водоемов вследствие воздействия человека.

"Локальному появлению вида способствует человек через выпуск аквариумных особей, перевозку рыбы между водоемами и использование его как живца", – добавляет Изергин.

Что будет с популяцией чужака дальше

Ученый объясняет, что полностью искоренить натурализованный и широко распространенный инвазионный вид практически невозможно.

"Научно подход заключается в мониторинге инвазионного процесса, оценке экологических рисков и предотвращении распространения вида благодаря человеку, в частности, недопущению выпуска аквариумных рыб, перевозке рыбы между водоемами и использованию живых особей как живца, выпуску выловленных экземпляров обратно в водоем", – отмечает эксперт.

Также эффективными методами могут стать национальные и региональные программы предотвращения распространения инвазионных видов и системы мониторинга.

"Решение о мерах по регулированию популяции относятся к компетенции Госрыбагентства и других уполномоченных государственных органов. Мы как научное учреждение обеспечиваем научную поддержку – мониторинг, оценку состояния вида и экологических рисков", – отмечает Изергин.

Читайте также о том, что у побережья Черного моря украинские ученые начали фиксировать инвазивный вид – чесапикского голубого краба. Этот вид чужеродный для Украины.

Ранее мы писали о том, что из-за изменения климата на наших землях появляются "насекомые-чужаки". Причем некоторые из них могут наносить значительный вред. В частности, в Украине уже освоилась каштановая моль.

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