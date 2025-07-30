Голубой краб захватывает Черное море? Ученые объяснили, угрожает ли он местной фауне
Возле украинского побережья Черного моря ученые зафиксировали появление инвазивного вида (перенесенного за пределы своего естественного существования) - чесапикского голубого краба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Откуда взялся голубой краб в Черном море
По информации заведующего Черноморским отделом Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии (ИРХЭМО) Сергея Хуторного, голубой краб - естественный обитатель западной части Атлантического океана.
Его появление в акватории Черного моря действительно фиксируется, однако уже не впервые.
По состоянию на сегодня официально подтверждены находки более 30 особей голубого краба - у разных черноморских берегов. Из них около 15 - в украинских водах.
Недавнее исследование, проведенное совместно тремя научными учреждениями с применением современных методов ДНК-анализа, показало, что особи голубого краба, найденные в Украине, имеют генетическую связь с популяциями в Италии и США.
"Это позволяет отслеживать пути его распространения", - отметили в Госрыбагентстве.
Угрожает ли голубой краб местной фауне
Украинцам рассказали, что ситуация с появлением возле украинского побережья Черного моря инвазивного вида - чесапикского голубого краба (Callinectes sapidus) - находится в поле зрения ученых ИРХЭМО.
Отмечается, что сейчас угрозы для местной фауны он не представляет.
"Единичные находки этого вида регистрируются уже на протяжении нескольких лет, что свидетельствует о его постепенном, но не массовом появлении", - объяснили эксперты.
Так, например, в прошлом году ученые зафиксировали самку голубого краба с почти 1,5 млн икринок.
"Однако их выживание в условиях Черного моря, которое имеет относительно низкую соленость, является ограниченным из-за сложного многостадийного развития", - добавили в Госрыбагентстве.
Как адаптируется голубой краб и кто его конкуренты
По словам специалистов, процесс адаптации нового вида - голубого краба - в местных условиях является сложным и длительным.
"Поэтому информация о его возможном массовом распространении и коммерческом использовании пока преждевременна", - рассказали украинцам.
Кроме того, значительную естественную конкуренцию новому вселенцу создают аборигенные виды крабов:
- травяной;
- каменный;
- мраморный и др.
Уточняется, что их популяции (исходя из последних наблюдений) являются стабильными и распространенными в северо-западной части Черного моря.
"В то же время научное сообщество помнит успешные примеры адаптации, массового развития и дальнейшего использования других инвазивных видов (рапана, пиленгаса и т.д.), поэтому ситуация находится под постоянным мониторингом", - признали эксперты.
В завершение в Госрыбагентстве отметили, что украинские ученые продолжают уделять большое внимание изучению биологических процессов в Черном море.
"Кроме того, после завершения войны должен развиваться сектор морской аквакультуры (марикультуры), что является одним из перспективных направлений восстановления и укрепления экономики государства", - подытожили в учреждении.
Напомним, инвазивные виды (перенесенные за пределы своего естественного существования) могут быть серьезными конкурентами местным и влиять на их численность. Именно так произошло, например, с рапанами и мидиями в Черном море.
Учитывая это доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе "Института морской биологии НАН Украины" Виктор Демченко рассказал в интервью РБК-Украина, могут ли украинцы остаться без любимых черноморских деликатесов.
Кроме того, он объяснил, как изменилось Черное море после трех лет войны и Каховской трагедии, каким видам грозит исчезновение и какие "чужаки" вскоре перекочуют к нам из Средиземного моря.
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