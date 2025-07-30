ua en ru
Ср, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Изменения Образование Деньги Общество
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Голубой краб захватывает Черное море? Ученые объяснили, угрожает ли он местной фауне

Среда 30 июля 2025 12:10
UA EN RU
Голубой краб захватывает Черное море? Ученые объяснили, угрожает ли он местной фауне В акватории Черного моря фиксируют появление нового обитателя - голубого краба (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Возле украинского побережья Черного моря ученые зафиксировали появление инвазивного вида (перенесенного за пределы своего естественного существования) - чесапикского голубого краба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Откуда взялся голубой краб в Черном море

По информации заведующего Черноморским отделом Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии (ИРХЭМО) Сергея Хуторного, голубой краб - естественный обитатель западной части Атлантического океана.

Его появление в акватории Черного моря действительно фиксируется, однако уже не впервые.

По состоянию на сегодня официально подтверждены находки более 30 особей голубого краба - у разных черноморских берегов. Из них около 15 - в украинских водах.

Недавнее исследование, проведенное совместно тремя научными учреждениями с применением современных методов ДНК-анализа, показало, что особи голубого краба, найденные в Украине, имеют генетическую связь с популяциями в Италии и США.

"Это позволяет отслеживать пути его распространения", - отметили в Госрыбагентстве.

Угрожает ли голубой краб местной фауне

Украинцам рассказали, что ситуация с появлением возле украинского побережья Черного моря инвазивного вида - чесапикского голубого краба (Callinectes sapidus) - находится в поле зрения ученых ИРХЭМО.

Отмечается, что сейчас угрозы для местной фауны он не представляет.

"Единичные находки этого вида регистрируются уже на протяжении нескольких лет, что свидетельствует о его постепенном, но не массовом появлении", - объяснили эксперты.

Так, например, в прошлом году ученые зафиксировали самку голубого краба с почти 1,5 млн икринок.

"Однако их выживание в условиях Черного моря, которое имеет относительно низкую соленость, является ограниченным из-за сложного многостадийного развития", - добавили в Госрыбагентстве.

Как адаптируется голубой краб и кто его конкуренты

По словам специалистов, процесс адаптации нового вида - голубого краба - в местных условиях является сложным и длительным.

"Поэтому информация о его возможном массовом распространении и коммерческом использовании пока преждевременна", - рассказали украинцам.

Кроме того, значительную естественную конкуренцию новому вселенцу создают аборигенные виды крабов:

  • травяной;
  • каменный;
  • мраморный и др.

Уточняется, что их популяции (исходя из последних наблюдений) являются стабильными и распространенными в северо-западной части Черного моря.

"В то же время научное сообщество помнит успешные примеры адаптации, массового развития и дальнейшего использования других инвазивных видов (рапана, пиленгаса и т.д.), поэтому ситуация находится под постоянным мониторингом", - признали эксперты.

В завершение в Госрыбагентстве отметили, что украинские ученые продолжают уделять большое внимание изучению биологических процессов в Черном море.

"Кроме того, после завершения войны должен развиваться сектор морской аквакультуры (марикультуры), что является одним из перспективных направлений восстановления и укрепления экономики государства", - подытожили в учреждении.

Напомним, инвазивные виды (перенесенные за пределы своего естественного существования) могут быть серьезными конкурентами местным и влиять на их численность. Именно так произошло, например, с рапанами и мидиями в Черном море.

Учитывая это доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе "Института морской биологии НАН Украины" Виктор Демченко рассказал в интервью РБК-Украина, могут ли украинцы остаться без любимых черноморских деликатесов.

Кроме того, он объяснил, как изменилось Черное море после трех лет войны и Каховской трагедии, каким видам грозит исчезновение и какие "чужаки" вскоре перекочуют к нам из Средиземного моря.

Читайте также, почему в Украине исчезают бабочки и куда делся колорадский жук.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госрыбагентство Рыба Животные Ученые Ученые Водоёмы
Новости
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции