ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Свіжий президентський рейтинг: за кого проголосують українці

Новость на русском →
Україна, Вівторок 02 листопада 2021 11:39
Свіжий президентський рейтинг: за кого проголосують українці Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори президента України пройшли в кінці жовтня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський - 25,1% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. У порівнянні з початком вересня (31,1%) рейтинг чинного президента знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 14,1% респондентів підтримали б Петра Порошенка (на початку вересня - 13,3%), Юлю Тимошенко - 10,1% (на початку вересня - 9,2%), Юрія Бойка - 9,5%, (на початку вересня - 10,9%), Дмитра Разумкова - 7,3%, (на початку вересня - 3,1%).

Свіжий президентський рейтинг: за кого проголосують українці

Ще 7,1% проголосували б за Ігоря Смешка, 6,0% - за Євгена Мураєва, 5,1% - Володимира Гройсмана, 4,3% - Анатолія Гриценка, 3,9% - Олега Ляшка. 2,0% - Олега Тягнибока, 1,5% - Андрія Садового.

Свіжий президентський рейтинг: за кого проголосують українці

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 21-23 жовтня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, дані опитувань провідних соціологічних центрів показували, що президентський рейтинг Володимира Зеленського у квітні-травні піднявся до 30%. Приблизно на цьому ж рівні він тримався і в червні 2021 року. Однак потім у липні-серпні він впав нижче 30%. У жовтні він знизився приблизно до 25%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рейтинг
NEWS
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова
DAILY
Що відбувається в ОПЗЖ після санкцій і справ проти Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в ОПЗЖ після санкцій і справ проти Медведчука