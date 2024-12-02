Оксфордский словарь выбрал слово 2024: что такое brain rot
Оксфордский словарь объявил словом 2024 года термин brain rot (с английского - "гниение мозга"). Термин, символизирующий обеспокоенность общества влиянием низкокачественного контента, победил в голосовании, в котором приняли участие более 37 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Рекордное голосование
Выбор победителя стал результатом голосования, в котором приняли участие более 37 000 человек. Слово было отобрано из шорт-листа из шести терминов, подготовленного издательством Oxford University Press, ответственным за Оксфордский словарь английского языка.
Что означает brain rot
Термин описывает предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека из-за чрезмерного потребления материала, который считается тривиальным или несложным. В последние годы он получил широкое распространение, особенно среди молодежи, и стал символом опасностей цифровой эпохи.
"Brain rot подчеркивает одну из предполагаемых угроз виртуальной жизни и то, как мы проводим свободное время. Этот термин стал частью культурного разговора о человечестве и технологиях. Неудивительно, что он получил поддержку столь многих людей", - отметил президент Oxford Languages Каспер Гратвол.
Популярность среди молодежи
Также brain rot стал особенно популярным среди поколений Z и Альфа - тех, кто активно создает и потребляет цифровой контент. Несмотря на кажущуюся новизну, первое зарегистрированное использование термина датируется 1854 годом и встречается в книге Генри Дэвида Торо "Уолден".
Помимо brain rot, в финальном списке были представлены:
- demure - термин, описывающий сдержанное или ответственное поведение;
- dynamic pricing - изменение стоимости продукта или услуги в зависимости от спроса;
- lore - совокупность фактов и информации;
- romantasy - жанр, сочетающий элементы любви и фэнтези;
- slop - низкокачественный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.
Выбор слова года также стал отражением настроений и тенденций общества, что подтверждают предыдущие лауреаты:
- 2023 год - rizz (сокращение от charisma, "харизма");
- 2022 год - goblin mode (режим гоблина);
- 2021 год - vax (вакцинация).
Конкуренты из Кембриджского словаря
Стоит отметить, что месяцем ранее Кембриджский словарь объявил своим словом года термин manifest, связанный с трендом на визуализацию целей ради их достижения.
Оксфордский выбор 2024 года подчеркивает растущее влияние социальных сетей и некачественного контента на современное общество, особенно на молодежь.
Напомним, что в Оксфордском университете вводится новая схема обучения в магистратуре для беженцев из Украины, которая будет действовать в 2024 учебном году.
Кроме того, Оксфордский университет предоставляет грант на обучение украинцев. Быть гражданином Украины и переехать в Великобританию из-за войны - это основное условие для получения финансирования.