Окружний суд скасував заборону на в’їзд Ігорю Шувалову

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною заборону на в’їзд до України громадянина Російської Федерації Ігоря Шувалова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Детектор медіа".

В понеділок, 8 квітня, суддя Окружного адмінсуду міста Києва С.К. Каракашьян визнав протиправною заборону на в’їзд громадянина Росії Ігоря Шувалова і повністю задовольнив його позов проти Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 травня 2017 року стало відомо, що Державна прикордонна служба України видворила з країни Ігоря Шувалова, російського пропагандиста, колишнього заступника директора з розвитку компанії "Національні інформаційні системи" (НІС), яка виробляє для телеканалу "Інтер" інформаційно-аналітичні програми, в аеропорті "Бориспіль", звідки він вилітав до Росії через Білорусь. Тоді йому заборонили в'їзд до України на п'ять років.

У травні 2018 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом Ігоря Шувалова до Державної міграційної служби України. Департамент карного розшуку Національної поліції України фігурував у справі Шувалова проти Міграційної служби України як третья особа.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова. Рішення було прийнято з ініціативи Другий дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.