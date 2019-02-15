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Суддя, який розглядає справу за позовом Мосійчука проти Супрун, взяв самовідвід

Новини » Суспільство    15.02.2019 - 15:38
Суддя, який розглядає справу за позовом Мосійчука проти Супрун, взяв самовідвід
Фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суддя прийняв самовідвід Сергія Каракашьяна

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва, який має розглядати по суті справу в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, взяв самовідвід. Про це суддя Сергій Каракашьян заявив в залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суддя заявляє про самовідвід і йде в нарадчу кімнату для оцінки обставин", - сказав Каракашьян.

У свою чергу суддя Окружного адміністративного суду, який розглядав заяву про самовідвід, задовольнив самовідвід Каракашьяна.

"Суд встановив обставини, за яких суддя Каракашьян не може брати участь у розгляді, тому заяву про самовідвід суд постановив задовольнити", - сказав суддя в залі суду.

Суддя-спікер суду Богдан Санін назвав причини самовідводу судді Каракашьяна.

"Суддя взяв самовідвід. Були дві обставини для самовідводу: на суддю була подана скарга до ВРП, суддя розцінив таке звернення як тиск. Друга обставина для самовідводу - він змушений був дати оцінку певним доказів, що стосуються справи по суті при розгляді", - сказав Санін.

Дата наступного розгляду буде відома пізніше.

"Далі ця справа буде передана на автоматичний перерозподіл. Справа передається в технічний відділ. Необхідний певний час, щоб був визначений інший суддя по справі. Дата і час наступного засідання буде відома пізніше", - додав він.

Відзначимо, що засідання з розгляду позову народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун почалося в 14:50. Біля суду зібралися активісти на підтримку сторін. Також біля будівлі суду чергують правоохоронці.

Нагадаємо, суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян в четвер оголосив рішення за клопотанням Кабміну щодо скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Він заявив, що Супрун може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Кабінет міністрів України 13 лютого прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України, зокрема, підписувати документи з розподілу ліків і вакцин.

 

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