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Гройсман назвав умову внесення подання на призначення Супрун міністром

Новини » Політика    16.02.2019 - 06:59
Гройсман назвав умову внесення подання на призначення Супрун міністром
Фото: Володимир Гройсман (rada.gov.ua)

Гройсман наголосив, що зміни в медицині не можна зупиняти

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що внесе в парламент подання на призначення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров'я, коли впевниться, що коаліція підтримає його. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Прямого".

За його словами, в Уляни Супрун наразі лише одне обмеження – вона не голосує на засіданнях уряду.

"В чому питання? Питання в тому, що ми досі ведемо консультації з коаліцією. Я не можу подати в парламент подання, якщо я розумію, що немає узгодження з коаліцією. Коли я буду впевнений в тому, що ми на сто відсотків забезпечимо 226 голосів і коаліція це підтримає, я обов’язково це зроблю ", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян у четвер оголосив рішення за клопотанням Кабміну щодо скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. 

Також, як стало відомо, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва, який має розглядати по суті справу в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, взяв самовідвід.

Завдяки Ляшку судова епопея з відставкою Супрун наближається до завершення, - Карасьов Кабмін дозволив Супрун виконувати обов’язки міністра
Новини України Володимир ГройсманМінстерство охорони здоров'я Українисупрун
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