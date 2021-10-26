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В організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину, - МВС

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 21:34
В організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину, - МВС Фото: Антон Поляков, померлий нардеп (facebook.com polyakov 206)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство внутрішніх справ України провело нову експертизу у справі смерті народного депутата Антона Полякова. В організмі нардепа знайшли метадон та димедрол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі "Громадське".

"Ми завершили одну з експертиз і можемо сказати, що це метадон з домішкою димедролу, так званий "вуличний метадон". Димедрол посилює дію наркотичної речовини", - сказав представник МВС.

Єнін наголосив, що ця суміш була здобута не в аптеці. Однак, як зазначив представник МВС, міністерство не коментує, як ці речовини потрапили в організм Полякова.

"На сьогодні провадження триває. Ми не розставили крапки над "і". Ми не коментуємо, як наркотична речовина потрапила в організм Полякова", - резюмував він.

Нагадаємо, Полякова знайшли мертвим у Києві вночі 8 жовтня. Автомобіль таксі, в якому їхав нардеп, зупинили патрульні за порушення ПДР. Правоохоронці виявили, що Поляков без свідомості, але реанімувати його вже не змогли.

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