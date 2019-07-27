На окрузі, де переміг Балога, перераховують голоси

У Закарпатській області окружна виборча комісія на одномандатному виборчому окрузі №69, де перемогу здобув нардеп Віктор Балога, розпочала перерахунок результатів голосування на позачергових виборах в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА в Facebook.

Як повідомляється, перерахунок голосів на всіх 133 дільницях мажоритарного округу розпочався в суботу, 27 липня, о 9:00.

"Процедура підрахунку голосів триває, станом на 12:00 тривав перерахунок на другій дільниці із 133", - зазначили в організації.

Нагадаємо, за даними підрахунку 100% протоколів, на мажоритарному окрузі №69 в Закарпатській області переміг народний депутат 8-го скликання Віктор Балога з результатом 35,81%. Балога всього на 800 голосів обійшов свого основного конкурента, кандидата від "Слуги Народу" Едгара Токара, який отримав підтримку 34,47% виборців.

Зазначимо, що Іван Балога, який є молодшим братом Віктора Балоги, за даними підрахунку 100% протоколів, програв на 70-му одномандатному виборчому окрузі. Він зайняв четверте місце з результатом 14,71%. На даному окрузі переміг кандидат від "Слуги Народу" Михайло Лаба. Лаба отримав 26,08% голосів.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія прийняла протоколи про результати голосування на парламентських виборах вже від 183 окружних виборчих комісій. Так, у п'ятницю, 26 липня, до Центрвиборчкому надійшли протоколи від 67 ОВК.