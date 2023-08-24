Кроме "Триумфа" в Крыму вчера были повреждены три российских С-300 в Херсонской области, - Гуменюк

Она отметила, что комплекс С-400 - это мощное средство противовоздушной обороны, которого теперь враг лишен. При этом это не единственное средство защиты оккупантов.

"У них (россиян - ред.) еще много оружия, которое нам придется уничтожать. Поэтому сезон бавовни продолжается. Мы провозглашали его еще тогда, когда они ожидали курортный сезон. И поскольку погода позволяет, мы будем продолжать засевать бавовну", - сказала спикер.

Гуменюк добавила, что пока рано подводить итоги, ведь впереди много работы.

При этом она отметила, что С-400 - это не единственная потеря в системе защиты врага за прошедшие сутки.

"На нашем участке ответственности мы тоже поработали по средствам ПВО и три пусковых установки С-300 были уничтожены и повреждены. То есть они сейчас больше не могут быть применены ни как средство защиты в Херсонской области, ни как средство атаки", - сказала она.

Взрывы в Крыму

Вчера утром в Еленовке, на западе Крыма, раздалось около 7 взрывов и поднялся густой клуб дыма.

Источник РБК-Украина в одном из разведывательных органов сообщил, что удар пришелся на воинскую часть россиян.

Позже в ГУР сообщили об уничтожении комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.

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