На отдельных направлениях артиллерия ВСУ превосходит российскую втрое, - ОСУВ "Хортица"

"В начале боевых действий соотношение с врагом было 5:1 в пользу РФ. Теперь же на некоторых направлениях преимущество в использовании артснарядов и артиллерии на нашей стороне и составляет 1,5:1 или даже 3:1", - рассказал Волошин.

Спикер ОСГВ "Хортица" добавил, что россияне используют артиллерию по большим квадратам тогда, когда Силы обороны запускают снаряды по целям. В связи с этим враг теряет преимущество, но пытается компенсировать это авиацией.

Артиллерийские снаряды для ВСУ

Как писало Sky News, способность России доминировать на поле боя с помощью артиллерии значительно уменьшилась. В то же время россияне пытаются это компенсировать авиабомбами.

По словам заместителя командующего ракетных войск и артиллерии ВСУ полковника Сергея Мусиенко, в 2023-м Силы обороны использовали на фронте 3 млн снарядов, половина из которых была калибра 155-мм.

В середине ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) передал Украине обещанный миллион боеприпасов.