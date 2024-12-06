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РФ теряет артиллерийское преимущество над Украиной, но компенсирует это авиабомбами, - Sky News

Пятница 06 декабря 2024 15:16
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РФ теряет артиллерийское преимущество над Украиной, но компенсирует это авиабомбами, - Sky News Иллюстративное фото: РФ теряет артиллерийское превосходство над Украиной (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Западные чиновники утверждают, что способность России доминировать на поле боя с помощью артиллерии значительно уменьшилась, но компенсирует это использованием авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что соотношение снарядов, выпускаемых российскими и украинскими войсками, теперь составляет 1,5 к 1 в пользу РФ.

Для сравнения, в начале войны этот показатель был не менее 5 к 1 или даже выше.

Среди причин уменьшения значительного русского артиллерийского превосходства отмечаются:

  1. Ограничение производства в России, поскольку ее оборонная промышленность сталкивается со сложностями в производстве новых боеприпасов из-за санкций.
  2. Трудности логистики, возникшие из-за проблем с транспортировкой боеприпасов по железной дороге к линии фронта.
  3. Украинские удары дронами успешно и целенаправленно атакуют российские склады с боеприпасами, в том числе на российской территории, а также места хранения северокорейских запасов.
  4. Увеличившаяся и ускорившаяся помощь Запада Украине, что способствовало укреплению арсенала ВСУ.

Однако Россия активнее начала использовать управляемые авиабомбы, обладающие "разрушительным эффектом", по словам западных чиновников.

Они также добавили, что, хотя РФ продолжает захватывать определенные позиции в Украине, эти успехи стоят значительных потерь для российской армии.

Напомним, что ноябрь стал рекордным месяцем по количеству потерь солдат для России.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), вражеская армия теряла этой осенью более 50 солдат за квадратный километр захваченной территории.

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