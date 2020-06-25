Закінчення навчального року: Кабмін визначив дати

Кабінет міністрів визначив дати закінчення навчального року в Україні. Уряд схвалив відповідний проект розпорядження.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, КМУ визначив такі дати:

не пізніше 1 липня 2020 року - заклади загальної середньої освіти, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту у 2020/2021;

протягом десяти робочих днів після визначення результатів додаткової сесії ЗНО, але не пізніше 31 серпня 2020 року - заклади загальної середньої освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти;

не пізніше 31 липня 2020 року - заклади професійної (професійно-технічної) освіти.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій анонсувала, що студенти вищих навчальних закладів закінчать нинішній навчальний рік дистанційно через епідемію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році.