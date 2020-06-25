Окончание учебного года: Кабмин определил даты

Кабинет министров определил даты окончания учебного года в Украине. Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, КМУ определил такие даты:

не позднее 1 июля 2020 года - учреждения общего среднего образования, которые продолжают получать полное среднее образование в 2020/2021;

в течение десяти рабочих дней после определения результатов дополнительной сессии ВНО, но не позднее 31 августа 2020 года - учреждения общего среднего образования, которые завершают получение полного общего среднего образования;

не позднее 31 июля 2020 года - учреждения профессионального (профессионально-технического) образования.

Напомним, исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий анонсировала, что студенты высших учебных заведения закончат нынешний учебный год дистанционно из-за эпидемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.