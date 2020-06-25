Окончание учебного года: Кабмин определил даты

Правительство одобрило соответствующее распоряжение
Кабинет министров определил даты окончания учебного года в Украине. Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
В частности, КМУ определил такие даты:
Напомним, исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий анонсировала, что студенты высших учебных заведения закончат нынешний учебный год дистанционно из-за эпидемии коронавируса.
Как писало РБК-Украина, в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.
Автор: Юлия Струк