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Закінчення навчального року: Кабмін визначив дати

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 15:09
Закінчення навчального року: Кабмін визначив дати
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд схвалив відповідне розпорядження

Кабінет міністрів визначив дати закінчення навчального року в Україні. Уряд схвалив відповідний проект розпорядження.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Закінчення навчального року: Кабмін визначив дати

Зокрема, КМУ визначив такі дати:

  • не пізніше 1 липня 2020 року - заклади загальної середньої освіти, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту у 2020/2021;
  • протягом десяти робочих днів після визначення результатів додаткової сесії ЗНО, але не пізніше 31 серпня 2020 року - заклади загальної середньої освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти;
  • не пізніше 31 липня 2020 року - заклади професійної (професійно-технічної) освіти.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій анонсувала, що студенти вищих навчальних закладів закінчать нинішній навчальний рік дистанційно через епідемію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українираспоряжениеучебный год
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