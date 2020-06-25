Закінчення навчального року: Кабмін визначив дати

Уряд схвалив відповідне розпорядження
Кабінет міністрів визначив дати закінчення навчального року в Україні. Уряд схвалив відповідний проект розпорядження.
Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, КМУ визначив такі дати:
Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій анонсувала, що студенти вищих навчальних закладів закінчать нинішній навчальний рік дистанційно через епідемію коронавірусу.
Як писало РБК-Україна, в Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році.
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Автор: Юлия Струк