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Окончание учебного года: Кабмин определил даты

Новости » Общество     25.06.2020 - 15:09
Окончание учебного года: Кабмин определил даты
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство одобрило соответствующее распоряжение

Кабинет министров определил даты окончания учебного года в Украине. Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Окончание учебного года: Кабмин определил даты

В частности, КМУ определил такие даты:

  • не позднее 1 июля 2020 года - учреждения общего среднего образования, которые продолжают получать полное среднее образование в 2020/2021;
  • в течение десяти рабочих дней после определения результатов дополнительной сессии ВНО, но не позднее 31 августа 2020 года - учреждения общего среднего образования, которые завершают получение полного общего среднего образования;
  • не позднее 31 июля 2020 года - учреждения профессионального (профессионально-технического) образования.

Напомним, исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий анонсировала, что студенты высших учебных заведения закончат нынешний учебный год дистанционно из-за эпидемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныраспоряжениеучебный год
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