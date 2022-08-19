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Близько сотні техніки та 50 окупантів: у Луганській області знищили ремонтну базу

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Луганська область, П'ятниця 19 серпня 2022 15:41
Близько сотні техніки та 50 окупантів: у Луганській області знищили ремонтну базу Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

У селищі Лотикове (Луганська область), що тимчасово перебуває під окупацією, знищили ремонтну базу ворога. Було ліквідовано близько півсотні росіян та велику кількість техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая під час відеозвернення.

"У них як пороблено, в тих москалів. Пам’ятаєте їхню тезу: "Хоч каміння з неба! Нам все одно - ми територію захопили". От і трапляється в них щось постійно: або бавовна, або каміння з небес. У Слов’яносербському районі в селищі Лотикове просипалося каміння", - розповів Гайдай.

За його словами, "приліт" був досить потужний.

"Загалом отим камінням знищено десь близько ста одиниць техніки, і порядку півсотні окупантів відправились, як то кажуть, "на концерт кобзона", - каже Гайдай.

Він підкреслив, що після цього ремонтної бази в селищі, де стояла пара танків і різноманітна важка техніка, вже не існує.

"Я впевнений, тут можна казати: "Далі буде". Ще прилітатиме каміння. Ну, вони ж самі просять", - додав голова луганської ОВА.

Нагадаємо, раніше Гайдай також розповів, що внаслідок вибуху в окупованому Лисичанську було ліквідовано майже 100 російських військових.

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