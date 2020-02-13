Близько мільйона сирійців покинули Ідліб через наступ Асада

Близько мільйона сирійців стали біженцями через наступ військ режиму Башара Асада, підтримуваних Росією, на північному заході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами високого представника Сполучених Штатів Америки в ООН Девіда Свенсона, з 1 грудня сирійську провінцію Ідліб покинули понад 800 тисяч жителів. Переважну кількість біженців становлять жінки та діти.

Крім того, найближчими днями очікується новий потік тисяч сирійських біженців до безпечних районів поблизу кордону з Туреччиною, адже "цілі міста та громади" рятуються від наступу урядових сил, яких підтримують російські військові.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав сирійського президента Асада та Кремль припинити удари по мирним жителям провінції Ідліб. Маас наголосив, що Росія повинна використати свій вплив на Асада, щоб припинити наступ.

Також РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив сирійські урядові війська, яких підтримує Росія, в умисних атак по мирному населенню в сирійському Ідлібі.

Крім того, Туреччина пообіцяла зберегти військову присутність в сирійській провінції Ідліб. Також Анкара планує відповідати на будь-які дії, що порушують норми міжнародного права.