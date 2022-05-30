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Армія Росії зазнала величезних втрат офіцерів середньої та молодшої ланки, - британська розвідка

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Україна, Понеділок 30 травня 2022 08:45
Армія Росії зазнала величезних втрат офіцерів середньої та молодшої ланки, - британська розвідка Фото: російська армія втратила величезну кількість офіцерів середньої і молодшої ланки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну. Це призведе до подальшого зниження бойового духу армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, командири бригад і батальйонів висуваються вперед назустріч небезпеці, тому що вони несуть повну відповідальність за дії своїх підрозділів.

Точно так само молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії не вистачає кадрів добре навчених і наділених повноваженнями унтер-офіцерів, які виконують цю роль в західних військах.

"Втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, посилить поточні проблеми з модернізацією підходу до командування і управління", наголошується в повідомленні.

Більш того, батальйонні тактичні групи (БТГ), які відтворюються в Україні з уцілілих частин з декількох підрозділів, швидше за все, будуть менш ефективні через брак молодших командирів.

"Враховуючи численні достовірні повідомлення про локальні заколоти серед російських військ на Україні, брак досвідчених і заслуговуючих довіри командирів взводів і рот, ймовірно, призведе до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни", - додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, за три місяці повномасштабного вторгнення в Україну було ліквідовано понад 30 тисяч росіян окупант.

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