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ЗСУ за день збили три безпілотники, ракету і непізнаний літаючий об'єкт

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Київ, Субота 21 травня 2022 01:10
ЗСУ за день збили три безпілотники, ракету і непізнаний літаючий об'єкт
Автор: Константин Широкун

ППО Сухопутних військ вразила два російські безпілотники - "Орлан-10" і Zala. Ще один БПЛА оперативно-тактичного рівня й одна крилата ракета були знищені підрозділами зенітних ракетних військ ЗСУ. Українським військовим вдалося вразити одну ціль невстановленого типу, імовірно ворожий вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударна авіація Повітряних сил в черговий раз завдала ударів по скупченню техніки, живій силі та іншим об'єктам ворога. В результаті авіаударів знищено щонайменше 20 бойових броньованих машин армії РФ.

Раніше Зеленський розповів про льотчиків, які літали на "Азовсталь". Ризикуючи життям, вони доставляли на завод "Азовсталь" в Маріуполі їжу і воду, а також забирали поранених.

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