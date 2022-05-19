ЗСУ знищили 20 бронемашин, крилату ракету і бомбардувальник Су-34. Радіообмін окупантів

Українські підрозділи зенітних ракетних військ збили за минулу добу російський винищувач-бомбардувальник Су-34 і крилату ракету. Також авіація ЗСУ завдала противнику втрат у живій силі та техніці, знищивши близько двох десятків бронемашин і боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Протягом середи, 18 травня, наша ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала ударів по скупченню ворожої техніки. "За попередніми даними, знищено близько 20 броньованих машин, жива сила і боєприпаси ворога", - йдеться в публікації. Також у Дніпропетровській області підрозділами зенітних ракетних військ була збита Російська крилата ракета. А в Харківській області поблизу окупованого Куп'янська українські військові знищили ворожий бомбардувальник Су-34. "Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувалися!" - розповіли військові. У мережі був опублікований ролик з радіообміном російських загарбників після збиття винищувача. Відео: українські військові розповіли про збиті повітряні цілі ворога і представили радіообмін рашистів