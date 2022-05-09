ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ не встигають поповнювати свої лави через великі втрати, - Генштаб

Новость на русском →
Понеділок 09 травня 2022 18:43
Війська РФ не встигають поповнювати свої лави через великі втрати, - Генштаб Фото: солдати РФ (ілюстративне фото) (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Армія Російської Федерації не встигає заповнити втрати своїх солдатів навіть незважаючи на прискорення підготовки контрактників та примусовий набір "добровольців".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генштаб.

"Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан", - сказано в повідомленні.

Також у Генштабі наголошують, що саме велика кількість втрат стає причиною відмови особового складу в подальшій участі у бойових діях проти України.

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії в Україні становлять близько 25 650 військових особового складу. При цьому було знищено 158 ворожих вертольотів.

Також ми писали, що на тлі надзвичайно великих втрат особового складу у РФ почали готувати контрактників за прискореною процедурою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта