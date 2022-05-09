На Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки

Українські військові на фронті в Донецькій і Луганській областях за минулий тиждень відбили 71 атаку військ РФ, і завдали противнику істотних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Угруповання Об'єднаних сил.

Бійці угруповання Об'єднаних сил на сході України за останню добу успішно відбили 6 атак рашистів, знищивши:

У зведенні зазначається, що за тиждень військовослужбовці угруповання ОС знищили 288 одиниць техніки противника, а саме:

Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу, російські окупанти через наступ ЗСУ під Харковом підсилюють свої підрозділи.

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