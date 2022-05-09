На Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки
Фото: українські військові (Getty Images)
Українські військові на фронті в Донецькій і Луганській областях за минулий тиждень відбили 71 атаку військ РФ, і завдали противнику істотних втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Угруповання Об'єднаних сил.
Ворожі втрати за тиждень
У зведенні зазначається, що за тиждень військовослужбовці угруповання ОС знищили 288 одиниць техніки противника, а саме:
- 67 танків,
- 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ),
- 110 одиниць бойової броньованої техніки,
- 5 спеціальних броньованих автомобілів,
- 4 одиниці спеціальної інженерної техніки,
- 39 одиниць автомобільної техніки (у тому числі один паливозаправник).
- Крім того, наші підрозділи ППО в небі над Донбасом збили 2 російських літаки, 1 вертоліт, 1 крилату ракету і 33 безпілотники.
Втрати окупантів на Донбасі за добу
Бійці угруповання Об'єднаних сил на сході України за останню добу успішно відбили 6 атак рашистів, знищивши:
- 20 танків,
- 1 артилерійську систему,
- 28 одиниць бойової броньованої техніки,
- 1 спеціальний броньований автомобіль,
- 5 одиниць автомобільної техніки противника (в тому числі один паливозаправник).
- Підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили 3 безпілотники типу "Орлан-10".
Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу, російські окупанти через наступ ЗСУ під Харковом підсилюють свої підрозділи.
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