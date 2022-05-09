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На Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки

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Понеділок 09 травня 2022 00:56
На Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові на фронті в Донецькій і Луганській областях за минулий тиждень відбили 71 атаку військ РФ, і завдали противнику істотних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Угруповання Об'єднаних сил.

Ворожі втрати за тиждень

У зведенні зазначається, що за тиждень військовослужбовці угруповання ОС знищили 288 одиниць техніки противника, а саме:

  • 67 танків,
  • 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ),
  • 110 одиниць бойової броньованої техніки,
  • 5 спеціальних броньованих автомобілів,
  • 4 одиниці спеціальної інженерної техніки,
  • 39 одиниць автомобільної техніки (у тому числі один паливозаправник).
  • Крім того, наші підрозділи ППО в небі над Донбасом збили 2 російських літаки, 1 вертоліт, 1 крилату ракету і 33 безпілотники.

Втрати окупантів на Донбасі за добу

Бійці угруповання Об'єднаних сил на сході України за останню добу успішно відбили 6 атак рашистів, знищивши:

  • 20 танків,
  • 1 артилерійську систему,
  • 28 одиниць бойової броньованої техніки,
  • 1 спеціальний броньований автомобіль,
  • 5 одиниць автомобільної техніки противника (в тому числі один паливозаправник).
  • Підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили 3 безпілотники типу "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу, російські окупанти через наступ ЗСУ під Харковом підсилюють свої підрозділи.

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