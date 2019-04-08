Поліція відкрила два кримінальні провадження після футболу у Харкові

Фото: поліція патрулює стадіон у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Провадження відкриті за статтею 309 ККУ

Після футбольного матчу у Харкові 7 квітня поліція відкрила два кримінальних провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України - незаконне виготовлення, зберігання наркотиків без мети збуту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Крім того, за фактами використання піротехнічної продукції працівниками поліції складено 13 адміністративних протоколів за ст. 195-6 КУпАП.

Повідомляється, що у вказаних правопорушеннях викриті вболівальники, які прибули до Харкова із Києва. Проводиться досудове розслідування.

Всього футбольний матч відвідали близько 29 тисяч вболівальників. Охорону публічного порядку та безпеки забезпечували понад 1800 правоохоронців

Нагадаємо, що 7 квітня 2019 року у Харкові на стадіоні "Металіст" відбувся матч між командами "Шахтар" та "Динамо", який завершився перемогою донецького клубу.

РБК-Україна писало, що у Харкові на вулиці Валдайській вночі 8 квітня невідомі підірвали банкомат та вкрали кошти з нього. В ході огляду експерти встановили, що всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою у вигляді заряду вибухової речовини, об'єднаного з підривником. Пристрій був приведений в дію дистанційно з використанням велосипедного троса. Зловмисників не знайшли.