Українська ППО за добу знищила 7 повітряних цілей російських окупантів
Українські військові завдали ворожій авіації чергових втрат, і протягом минулої доби було знищено сім повітряних цілей російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"За добу 18 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено сім повітряних цілей російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
А саме:
- 1 літак (винищувач Су-30);
- 4 БпЛА (ОТР);
- 2 крилаті ракети.
Також зазначається, що авіація ПС ЗСУ продовжує виконувати завдання з охорони українського повітряного простору та нанесення вогневих уражень по військах РФ.
Раніше повідомлялося, що російський Су-30 і чотири безпілотники збили українські військові на Донбасі.
Також ми писали про те, що ЗСУ на південному напрямку відбили масовану атаку і знищили 5 одиниць техніки окупантів.
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