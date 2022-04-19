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Українська ППО за добу знищила 7 повітряних цілей російських окупантів

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Вівторок 19 квітня 2022 01:48
Українська ППО за добу знищила 7 повітряних цілей російських окупантів Фото: зенітний ракетний комплекс ЗС ЗСУ (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові завдали ворожій авіації чергових втрат, і протягом минулої доби було знищено сім повітряних цілей російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"За добу 18 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено сім повітряних цілей російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

А саме:

  • 1 літак (винищувач Су-30);
  • 4 БпЛА (ОТР);
  • 2 крилаті ракети.

Також зазначається, що авіація ПС ЗСУ продовжує виконувати завдання з охорони українського повітряного простору та нанесення вогневих уражень по військах РФ.

Раніше повідомлялося, що російський Су-30 і чотири безпілотники збили українські військові на Донбасі.

Також ми писали про те, що ЗСУ на південному напрямку відбили масовану атаку і знищили 5 одиниць техніки окупантів.

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