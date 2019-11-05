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Близько 200 прокурорів ГПУ не пройшли перший етап атестації

Новини » Суспільство     05.11.2019 - 15:46
Близько 200 прокурорів ГПУ не пройшли перший етап атестації
Фото: переатестація прокурорів (facebook.com/o.lemenov)

До другого етапу допустили 795 прокурорів 1083

В Україні завершилося тестування в рамках першого етапу переатестації прокурорів Генеральної прокуратури України, до другого етапу допущено 73,4% прокурорів. Про це повідомили в прес-службі ГПУ.

Повідомляється, що до першого етапу, який складався з анонімного тестування на знання та вміння в застосуванні закону, були допущені 1083 прокурора ГПУ. 95 осіб не з'явилися на тестування.

"Успішно здали екзамен (тобто набрали необхідні 70 та більше балів з 100) - 795 з 988 осіб. Вони будуть допущені до другого етапу атестації - тестування на загальні здібності і навички", - повідомили в ГПУ.

Близько 200 прокурорів ГПУ не пройшли перший етап атестації

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у ГПУ створили нове управління, яке буде займатися стратегією оновлення прокуратури. зокрема, планується створення Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур.

Також повідомлялося, що 218 прокурорів, які відмовилися від переатестації, звільнять з Генпрокуратури. За повідомленням ГПУ, також будуть звільнені і прокурори, які подали заяви на проходження атестації з порушеннями встановленої форми.

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