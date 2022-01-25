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Близько 19% київських бомбосховищ не готові до прийому громадян, - КМДА

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 12:53
Близько 19% київських бомбосховищ не готові до прийому громадян, - КМДА Фото: близько 19% київських бомбосховищ не готові до прийому громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

На сьогодні у Києві нараховується близько 5 тисяч бомбосховищ. З них безпосередньо підготовлені "сховища" складають близько 500 штук.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни".

Як пояснив виданню глава департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, решта з цих 5 тисяч є об'єктами подвійного призначення, в які входять підвали багатоповерхівок, підземні переходи та паркінги, а також 47 підземних станцій метро.

"За минулі 8 років вдалося збільшити кількість облаштованих об'єктів цивільного захисту з 1,5 до майже 5 тисяч. З цього обсягу у нас зараз приблизно 19% об'єктів у стані "неготові". І в основному, це ті, які перебувають у приватній власності", - зазначив Ткачук.

Він пояснює це тим, що деякі бомбосховища на території, наприклад, колишніх військових заводів перейшли в приватну власність.

Таким чином, нові власники не дають владі провести інвентаризацію, а тому місто не може дозволити людям евакуюватися туди в разі небезпеки.

Крім того, подібна проблема виникає і з окремими ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) в столиці. Керівники цих організацій не дають перевіряючим доступу до підвальних приміщень.

Варто зазначити, що в таких приміщеннях громадяни зможуть перебувати всього пару годин, тобто тільки той час, який знадобиться, щоб перечекати "критичний момент", оскільки вони не обладнані для тривалого перебування людей, там немає запасу продуктів і питної води.

Втім, у підготовлених бомбосховищах громадяни зможуть перебувати 2-3 доби.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації (КМДА) створили інтерактивну карту укриттів.

Також там дали інструкції, як діяти під час артобстрілу або бомбардування.

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