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Де в Києві сховатися від бомбардування або артобстрілу: онлайн-карта укриттів

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 19:07
Де в Києві сховатися від бомбардування або артобстрілу: онлайн-карта укриттів Фото: онлайн-карта бомбосховищ Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Для укриття жителів Києва від обстрілів, бомбардувань і надзвичайних ситуацій в столиці створена мережа укриттів. У Київській міській державній адміністрації (КМДА) створили інтерактивну карту укриттів і розробили інструкцію, як діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Для укриття від обстрілів та надзвичайних ситуацій у Києві створено фонд захисних споруд. У нього входять підземний простір метрополітену і паркінгів, підвали житлових будинків та інші споруди під землею.

У квітні КМДА поновила інтерактивну карту укриттів. На ній вказані адреси підземних укриттів, телефони дільничних адміністрацій, тип сховищ та відповідальна компанія.

Організації та власники цих об'єктів у разі необхідності зобов'язані забезпечити населенню вільний доступ до укриття.

Як діяти під час артобстрілу або бомбардування

Головний спосіб оповіщення жителів Києва про виникнення надзвичайної ситуації або загрози обстрілу - передача повідомлення по радіо і телебаченню, а також за допомогою автомобілів з гучномовцями. Крім того, в столиці в екстремальних випадках включають сирени.

Запам'ятайте! Сирени і переривчасті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!".

Почувши такий сигнал необхідно включити радіо або телевізор і прослухати повідомлення управління з надзвичайних ситуацій. Воно містить інформацію про подію, а також території, де воно сталося.

Після цього слід бути готовим до будь-якого розвитку подій. В першу чергу потрібно зібрати документи, оскільки їх можуть перевіряти на блок-постах і контрольно-пропускних пунктах.

Нагадаємо, наступного тижня у Києві перевірять працездатність систем оповіщення із включенням сирен.

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