Около 19% киевских бомбоубежищ не готовы к приему граждан, - КГГА

На сегодня в Киеве насчитывается около 5 тысяч бомбоубежищ. Из них непосредственно подготовленные составляют около 500 штук.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне".

Как пояснил изданию глава департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, остальные из этих 5 тысяч являются объектами двойного назначения, в которые входят подвалы многоэтажек, подземные переходы и паркинги, а также 47 подземных станций метро.

"За прошедшие 8 лет удалось увеличить количество обустроенных объектов гражданской защиты с 1,5 до почти 5 тысяч. Из этого объема у нас сейчас примерно 19% объектов в состоянии "неготовые". И в основном, это те, которые находятся в частной собственности", - отметил Ткачук.

Он объясняет это тем, что некоторые бомбоубежища на территории, например, бывших военных заводов перешли в частную собственность.

Таким образом, новые собственники не дают властям провести инвентаризацию, а потому город не может позволить людям эвакуироваться туда в случае опасности.

Кроме того, подобная проблема возникает и с отдельными ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) в столице. Руководители этих организаций не дают проверяющим доступа к подвальным помещениям.

Стоит отметить, что в таких помещениях граждане смогут находиться всего пару часов, то есть только, то время, которое понадобится, чтобы переждать "критический момент", поскольку они не оборудованы для длительного пребывания людей, там нет запаса продуктов и питьевой воды.

Впрочем, в подготовленных бомбоубежищах граждане смогут находиться 2-3 суток.