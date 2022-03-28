Подоляк закликав збільшити військову допомогу. Щоб потроїти втрати серед окупантів
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав збільшити обсяг постачання снарядів до важкої й далекобійної артилерії. Це допоможе примножити втрати серед російських військових у декілька разів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.
"Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем", - пише Подоляк.
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