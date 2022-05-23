Близько 150 військових за добу: Генштаб повідомив про нові втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 200 своїх військових. Також було знищено майже 1300 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 23 травня орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільші втрати російські окупаційні війська спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, вчора окупанти зазнали втрат на Донбасі. Зокрема, було знищено велику кількість техніки, в тому числі штурмовик Су-25 і безпілотник.
Крім того, для посилення угруповання на Сєвєродонецькому напрямку Росія перекинула у регіон єдину групу бойових машин"Термінатор".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.