Близько 100 окупантів, 5 танків та 10 бронемашин: ЗСУ розбили ворога на Харківському напрямку

"Завдяки точним розрахункам та іншим заходам, вогнем реактивників були нанесені потужні удари по наступаючим силам противника. Зокрема, за підтвердженою інформацією, противник зазнав великих втрат: 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР) та близько сотні живої противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьогодні, з початку повномасштабної війни Росії проти України противник втратив близько 20 300 військовослужбовців. Також знищено понад 2 000 бронемашин.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили російський безпілотник в Донецькій області.

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