Российские войска давят на Угледар с трех сторон, - британская разведка

Российские войска давят на Угледар Донецкой области с трех сторон. Вероятно, в течение следующей недели ситуация не изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет военной разведки Британии.

Так, по данным военных, российские войска добились дальнейших успехов в районе Угледара.

"Весьма вероятно, что российские войска теперь угрожают городу с трех сторон. Вероятно, что российские войска продолжат давить на эту хорошо защищенную часть линии в течение следующей недели", - говорится в отчете, где уточняется, что россияне уже штурмуют окрестности города.

Кроме того, по данным британских разведчиков, российские войска ведут бои в восточной половине Торецка, к югу от Покровска и "добились лишь медленного прогресса вокруг Часового Яра".

"Вероятно, российские войска одновременно атакуют несколько целей, чтобы растянуть украинские силы. Однако это также помешало России сосредоточить силы в одной точке линии, чтобы оказать более значительный эффект", - констатируют в документе.