В окрестностях Снигиревки произошли взрывы: есть пострадавшие, среди них девочка

"На территории одного из предприятий на окраине Снигиревки прогремело несколько взрывов", - говорится в сообщении.

Позже Кухта сообщил, что близлежащие дома на окраине города получили повреждения от взрывной волны, в результате чего среди местных жителей есть пострадавшие, которые получили травмы различной степени тяжести.

"Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все соответствующие службы работают на месте", - добавил глава города.

Другие чрезвычайные ситуации в Украине

Сегодня в многоэтажке Чернигова произошел взрыв. В результате погиб мужчина.

Также в конце декабря подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома в Обухове Киевской области. Нарушителя задержали правоохранители.