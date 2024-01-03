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В окрестностях Снигиревки произошли взрывы: есть пострадавшие, среди них девочка

Архивное фото: В окрестностях Снигиревки произошли взрывы (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В окрестностях города Снигиревка в Николаевской области сегодня, 3 января, произошли взрывы на территории предприятия. В результате этого пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Снигиревской ГВА Ивана Кухты.

"На территории одного из предприятий на окраине Снигиревки прогремело несколько взрывов", - говорится в сообщении.

Позже Кухта сообщил, что близлежащие дома на окраине города получили повреждения от взрывной волны, в результате чего среди местных жителей есть пострадавшие, которые получили травмы различной степени тяжести. 

"Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все соответствующие службы работают на месте", - добавил глава города.

Другие чрезвычайные ситуации в Украине

Сегодня в многоэтажке Чернигова произошел взрыв. В результате погиб мужчина.

Также в конце декабря подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома в Обухове Киевской области. Нарушителя задержали правоохранители.

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Николаевская область