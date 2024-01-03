На околицях Снігурівки сталися вибухи: є постраждалі, серед них дівчинка

"На території одного з підприємств на околиці Снігурівки пролунало кілька вибухів", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Кухта повідомив, що прилеглі будинки на околиці міста зазнали пошкоджень від вибухової хвилі, унаслідок чого серед місцевих мешканців є постраждалі, які дістали травми різного ступеня тяжкості.

"Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка. Наразі постраждалим надається медична допомога. Усі відповідні служби працюють на місці", - додав очільник міста.

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Сьогодні в багатоповерхівці Чернігова стався вибух. У результаті цього загинув чоловік.

Також наприкінці грудня підліток підірвав гранату у під'їзді житлового будинку у місті Обухів Київської області. Порушника затримали правоохоронці.