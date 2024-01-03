В многоэтажке Чернигова произошел взрыв: есть погибший, полиция начала расследование
В многоэтажке Чернигова сегодня, 3 января, произошел взрыв. В результате этого погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.
Около 13-ти часов в полицию поступило сообщение о том, что в подвале многоэтажки в Чернигове произошел взрыв. В результате взрыва неизвестного предмета погиб мужчина.
Фото: Полиция на месте инцидента (facebook.com/policechernigivshchini)
"Полицейские установили личность погибшего - это местный житель 1963 года рождения", - говорится в заявлении.
Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и криминалистическая лаборатория областной полиции. Правоохранители расследуют обстоятельства трагического инцидента.
Резонансные преступления в Украине
Недавно украинские правоохранители задержали львовского бизнесмена, являющегося одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Он пытался дать взятку одному из руководителей Государственного бюро расследований.
Также в Чернигове люди с балкона многоэтажки запускали фейерверки. Правоохранители были вынуждены сломать дверь в квартиру и задержать нарушителей.
В конце декабря подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома в Обухове Киевской области. Нарушителя задержали правоохранители.
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