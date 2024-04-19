ВСУ отбили позиции в районе Бердичей, оккупанты продвинулись под Авдеевкой: карты ISW

На фронте в Украине продолжаются позиционные бои на большинстве направлений. Фиксируется продвижение российских захватчиков к северо-западу от Авдеевки, а украинские защитники отразили определенные позиции в районе села Бердичи.

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

18 апреля продолжались позиционные бои на линии Купянск - Сватово - Кременная. Также позиционные бои продолжались юго-западнее Сватово в районе Сергеевки; к северо-западу от Кременной у Невского: к западу от Кременной около Тернов и Ямполевки; и к югу от Кременной возле Белогоровки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ провели безуспешные механизированные штурмы около Ямполевки и Тернов.

Операция №2 - Донецкая область

18 апреля северо-восточнее Бахмута в районе Северска продолжались ограниченные позиционные бои, но на этом участке линия фронта не изменилась. Позиционные бои также продолжались северо-восточнее Северского возле Верхнекаменского; к югу от Северска возле Раздоловки; и к юго-востоку от Северска близ Выемки.

Сообщается, что войска РФ продвинулись к части восточного берега канала Северский Донец-Донбасс к востоку от Часова Яра во время продолжения боев 18 апреля. Известный российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись к небольшому участку канала Северский Донец-Донбасс юго-западнее Часова Яра 17 апреля, но в ISW не заметили визуального подтверждения этого утверждения. Кроме того, аналитики Института изучения войны не наблюдали никаких признаков того, что оккупанты пересекли канал в этом районе, говорится в отчете.

Бои продолжались северо-восточнее Часова Яра вблизи Богдановки; восточнее Часова Яра около Ивановского; вблизи микрорайона Канал (крайний восток н.п. Часов Яр) и микрорайона Новый (крайний юго-восток н.п. Часов Яр); и юго-восточнее Часова Яра вблизи Клещиевки.

Российские "военкоры" рассказывали о том, что войска РФ наносят тяжелые удары планирующими бомбами по позициям ВСУ и складам боеприпасов в Часовом Яре и вокруг него.

Войска РФ совершили относительно значительное тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки, достигнув окрестностей Очеретино и войдя в Калиновое, а ВСУ отбили некоторые позиции в этом районе по состоянию на 18 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 18 апреля, показывают, что оккупанты продвинулись примерно на 3 километра вдоль дороги железнодорожной ветви к юго-восточной окраине Очеретино, и российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы быстро продвинулись после того, как вытеснили ВСУ с позиций в дачном районе юго-восточнее Очеретино.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 18 апреля, показывают, что войска РФ вошли в юго-восточное Новокалиново (к юго-западу от Авдеевки и к востоку от Очеретино), а украинские силы отбили ограниченные позиции в западных Бердичах (к юго-западу от Авдеевки и к юго-западу от Очеретино). Российские блоггеры утверждали, что войска РФ будто бы вошли в Очеретино, дополнительно продвинулись к югу и юго-западу от Новокалиново и подошли ближе к Уманскому и Нетайлово (к западу от Авдеевки), но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений. "Военкор" также утверждал, что путинские войска смогли добиться такого прогресса, потому что сдерживали украинские войска, контратаковавшие вблизи Бердичев.

Также продолжались позиционные бои северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки; к западу от Авдеевки возле Семеновки и Яснобродовки; юго-западнее Авдеевки возле Невельского и Первомайского, передали аналитики.

Сообщается, что более агрессивная тактика российских захватчиков способствует изнурительным успехам РФ в направлении Часова Яра и Авдеевки на фоне ухудшения оборонных возможностей Украины.

Российский инструктор "Шторм-Z" утверждал, что войска РФ якобы добились успехов сначала в Авдеевке, затем в направлении Часова Яра, а теперь в направлении Очеретино, проводя "рискованные" операции - разрушительные, фронтальные атаки в сочетании с тяжелой артиллерией и авиаударами без предварительного наступления на флангах. Оккупант также отметил, что российские силы проводили операции сдерживания на флангах Очеретино, сжав украинские силы вблизи Бердичев, Новокалинового и Керамика, чтобы обеспечить относительно быстрое продвижение в Очеретино, но назвал высокие потери россиян в этих операциях "фактом" поля боя. Эти обсуждения инструктора "Шторм-Z" согласовываются с наблюдениями ISW по поводу российской тактики, говорится в публикации.

"Обсуждение инструктора является символом способности российских войск достигать относительно быстрых тактических успехов более последовательно и на большем количестве участков линии фронта без улучшения наземных операций из-за ухудшения оборонных возможностей украинских войск из-за отсутствия оружия и боеприпасов", - пишут аналитики в своем отчете.

Сообщается, что войска РФ недавно продвинулись юго-западнее города Донецка во время позиционных боев, продолжавшихся 18 апреля. "Военкор" рассказывал 17 апреля, что войска РФ продвинулись к западу от Сладкого (юго-западнее города Донецк) по направлению к Угледару, но эксперты ISW не заметили визуального подтверждения этого утверждения.

18 апреля позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Победы, Новомихайловки и Водяного (к северо-востоку от Угледара).

18 апреля продолжались позиционные бои в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Урожайного и Старомайорского (оба к югу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

18 апреля на западе Запорожской области продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Позиционные бои продолжались вблизи Работино, Вербового (восточнее Работино) и Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино).

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы незначительно продвинулись до 400 метров в Работино, но в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

18 апреля продолжались позиционные бои вблизи Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Украинские официальные лица отметили, что удары ВСУ продолжают усугублять способность российского Черноморского флота действовать в Черном море. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что данные разведки говорят о том, что Россия перемещает свои корабли с ракетами "Калибр" из Черного моря в Каспийское море после украинских ударов. Спикер ВМС капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что на вооружении ЧФ РФ осталось лишь 3 из 6 подлодок, оснащенных "Калибрами", и что подлодки не могут работать в северной части Черного моря из-за мелководья.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе в вечерней сводке 18 апреля сообщали о том, что в течение суток на фронте зафиксировано 71 боевое столкновение.

Также в военном командовании отмечали, что Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки российских захватчиков возле Первомайского в Донецкой области, а противник пытался прорвать оборону ВСУ в районе села Урожайное.

По данным Генштаба по состоянию на утро 18 апреля, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет уже около 456 960 солдат.