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На окупований Донбас доставили понад 50 тонн гуманітарного вантажу

Автор: РБК-Україна

На окуповану частину Донецької та Луганської області доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 56,63 тонни. Він прослідував через КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Гуманітарку" передано від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Три автомобілі доправили гуманітарний вантаж - продуктові та гігієнічні набори - через КПВВ "Новотроїцьке".

"Відповідно до пункту 1 наказу Міністерства N 51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі", - йдеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

Раніше повідомлялося, що Естонія направить 1 млн євро (понад 33 млн гривень) гуманітарної допомоги Україні. Це зроблять протягом 2021 року.

РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.

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