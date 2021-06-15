На окупований Донбас доставили понад 50 тонн гуманітарного вантажу

На окуповану частину Донецької та Луганської області доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 56,63 тонни. Він прослідував через КПВВ "Новотроїцьке".
"Гуманітарку" передано від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Три автомобілі доправили гуманітарний вантаж - продуктові та гігієнічні набори - через КПВВ "Новотроїцьке".
"Відповідно до пункту 1 наказу Міністерства N 51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі", - йдеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.
Раніше повідомлялося, що Естонія направить 1 млн євро (понад 33 млн гривень) гуманітарної допомоги Україні. Це зроблять протягом 2021 року.
РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.