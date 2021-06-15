На оккупированный Донбасс доставили более 50 тонн гуманитарного груза

На оккупированную часть Донецкой и Луганской области доставлен гуманитарный груз общим весом 56,63 тонны. Он проследовал через КПВВ "Новотроицкое".
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Гуманитарку" передано от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.
Три автомобиля доставили гуманитарный груз - продуктовые и гигиенические наборы - через КПВВ "Новотроицкое".
"В соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства N 51 от 17 июля 2020 года, МККК информирует о намерениях перемещения гуманитарного груза на территории Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны украинской власти", - говорится в письме МККК к Минреинтеграции.
Ранее сообщалось, что Эстония направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года.
РБК-Украина писало, что правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.