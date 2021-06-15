UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На оккупированный Донбасс доставили более 50 тонн гуманитарного груза

Автор: РБК-Украина

На оккупированную часть Донецкой и Луганской области доставлен гуманитарный груз общим весом 56,63 тонны. Он проследовал через КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Гуманитарку" передано от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

Три автомобиля доставили гуманитарный груз - продуктовые и гигиенические наборы - через КПВВ "Новотроицкое".

"В соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства N 51 от 17 июля 2020 года, МККК информирует о намерениях перемещения гуманитарного груза на территории Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны украинской власти", - говорится в письме МККК к Минреинтеграции.

Ранее сообщалось, что Эстония направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года.

РБК-Украина писало, что правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассГуманитарная помощь