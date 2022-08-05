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Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації, - Подоляк

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 18:40
Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник глави ОП України (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Внаслідок значних втрат російської армії, Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації. Росіяни продовжують вербувати на війну в'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка.

"В умовах жорстких втрат російської армії, Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ПВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо)", - написав Подоляк.

Він додав, Москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян.

Нагадаємо, Росія формує добровольчі батальйони на війну в Україні в чотирьої областях. Це Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська області.

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