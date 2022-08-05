Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації, - Подоляк
Внаслідок значних втрат російської армії, Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації. Росіяни продовжують вербувати на війну в'язнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка.
"В умовах жорстких втрат російської армії, Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ПВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо)", - написав Подоляк.
Він додав, Москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян.
Нагадаємо, Росія формує добровольчі батальйони на війну в Україні в чотирьої областях. Це Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська області.
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