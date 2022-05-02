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Жителі Луганської області відмовляються від евакуації, - Гайдай

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Луганськ, Понеділок 02 травня 2022 12:11
Жителі Луганської області відмовляються від евакуації, - Гайдай Фото: мешканці Луганської області відмовляються від евакуації (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканці Луганської області відмовляються від евакуації. У понеділок, 2 травня, з регіону вивезли лише 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.

"На заклик евакуюватися погоджуються лише одиниці, але обстріли навпаки тільки посилюються", - написав він.

Щодо виїзду з Попасної, то за словами Гайдая, наразі триває дослідження безпечності маршруту.

"Для тих, хто залишився завезено гумвантажі", - запевнив очільник регіону.

Як повідомлялось, жителі Запорізької області можуть евакуюватись у понеділок, 2 травня, приєднавшись до колони, що буде йти з Маріуполя.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Луганськ Попасная Війна в Україні евакуація
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