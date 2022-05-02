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У Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття, - ОВА

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Лисичанськ, Понеділок 02 травня 2022 14:13
У Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття, - ОВА Окупанти знищили Лисичанську гімназію (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що внаслідок обстрілів окупантами вщент згоріла будівля Лисичанської гімназії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

Зазначається, що будівля була побудована понад 100 років тому та входила у топ-10 кращих шкіл країни.

"Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у, але згоріла через тварин без цінностей в 2022 році", - сказала випускниця Яна Гончаренко.

Вчора внаслідок прицільного обстрілу зайнялася пожежа. Вогонь повністю знищив понад сторічну пам’ятку архітектури.

Гімназію збудували наприкінці 19-го століття, вона входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.

"Лисичанська багатопрофільна гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України, її випускники завжди складали ЗНО з високими показниками та вступали до кращих вищих навчальних закладів країни", - написав Гайдай.

У Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття, - ОВАУ Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття, - ОВАУ Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття, - ОВАУ Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття, - ОВАУ Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття, - ОВАУ Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття, - ОВАОкупанти знищили Лисичанську гімназію (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що жителі Луганської області відмовляються від евакуації.

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