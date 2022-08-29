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У Міноборони звернулися до українців в окупації з важливим проханням

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Понеділок 29 серпня 2022 14:32
У Міноборони звернулися до українців в окупації з важливим проханням Фото: Наталія Гуменюк, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України (РБК-Україна, Владислав Красінський)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові не знищують об'єкти інфраструктури і тим більше береже цивільне населення. Однак Міноборони просить жителів окупованих територій, де ведуться активні бойові дії, знайти укриття.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми продовжуємо говорити з цивільним населенням, яке знаходиться на окупованій території, доносити їм головний меседж - ми не знищуємо об'єкти інфраструктури і цивільне населення своє бережемо, але дуже просимо, якщо немає можливості евакуюватися з місць, де ведуться активні бойові дії, знайти для себе укриття. І перечекати настільки потужні активні дії в цьому укритті", - заявила вона.

Гуменюк додала, що розвиток подій досить потужний, ситуація динамічно змінюється.

"Коли і що буде, коли потрібно ховатися - кожна людина для себе свідомо може вирішити", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.

Крім того, українські військові почали бої за Херсон.

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