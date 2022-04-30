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В окупованій Каховці "влада" планує масштабне святкування 9 травня

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Каховка, Субота 30 квітня 2022 11:35
В окупованій Каховці "влада" планує масштабне святкування 9 травня Фото: у Каховці окупанти готують святкування 9 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Самопроголошена "влада" тимчасово окупованої Каховки (Херсонська область) планує масштабне святкування 9 травня. Колаборанти хочуть провести парад та мітинг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Каховську міську територіальну громаду у Facebook.

Так званий "керівник" міста Павло Філіпчук обіцяє "Безсмертний полк", масштабний парад та мітинг. Після "святкувань" колаборанти хочуть організувати "солдатську кашу та бойові сто грамів".

Основна частина дійства відбудеться у Каховці, а у Новій Каховці організують концерт. Крім того, каховський музей надасть відповідні експонати та документи для проведення торжеств.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальну справу через створення у Каховці окупаційної влади.

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