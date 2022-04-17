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Псевдокерівнику Нової Каховки повідомили про підозру в колабораціонізмі

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Нова Каховка, Неділя 17 квітня 2022 14:26
Псевдокерівнику Нової Каховки повідомили про підозру в колабораціонізмі Фото: псевдокерівнику Нової Каховки повідомили про підозру в колабораціонізмі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Прокуратура оголосила про підозру у колабораційній діяльності псевдокерівнику окупованої Нової Каховки (Херсонська область). Він закликав до співпраці з російськими військами та заперечував необхідність надання гумдопомогу населенню від української влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю міста Києва у колабораційній діяльності (ч. 1, 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний 2 квітня прийняв пропозицію співпраці від представників збройних сил РФ.

Повідомляється, що він був проголошений так званим "керівником" тимчасово-цивільної адміністрації м. Нова Каховка Херсонської області. У подальшому чоловік неодноразово публічно закликав жителів населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора.

Так, у своїх соціальних мережах він зазначив про необхідність налагодження зв’язків з державою-агресором та публічно заперечував необхідність надання місцевому населенню гуманітарної допомоги від української влади.

Псевдокерівнику Нової Каховки повідомили про підозру в колабораціонізмі

Фото: псевдокерівнику Нової Каховки повідомили про підозру в колабораціонізмі (gp.gov.ua)

Нагадаємо, через створення у Каховці (Херсонська область) незаконної окупаційної влади було відкрите кримінальне провадження. Місто тимчасово захоплене російськими військовими.

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