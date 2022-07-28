Окупанти у Херсонській області заборонили гривню та патрулюють ринки
Фото: Окупанти в Херсонській області намагаються заборонити гривню (GettyImages)
Окупаційна влада у Херсонській області розпочала рейди по місцевим ринкам та магазинам. Метою цих рейдів є унеможливлення використання гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Херсонської ОВА Дмитра Бутрія.
Очільник області заявляє, що окупаційна влада почала впроваджувати заборону гривні. Псевдополіція проводить рейди по ринку та попереджає про покарання людей, які видають українську готівку.
Крім того, так звані "поліцейські" вилучають термінали з місцевих магазинів.
Нагадаємо, що партія "Єдина Росія" втекла з Херсону після удару ЗСУ по Антонівському мосту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.